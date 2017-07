Чемпионат Мира по FIFA 17 получил дату проведения

Electronic Arts объявили сроки проведения FIFA Interactive World Cup. Чемпионат мира по киберфутболу пройдет с 16 по 18 августа в столице Великобритании - Лондоне. Победитель чемпионата получит 200 тысяч долларов, а также поездку на церемонию вручения "Золотого мяча" по итогам 2017 года. Вице-чемпиону достанутся 40 тысяч долларов, а игроки, занявшие третье и четвертое места, заработают по 5 тысяч долларов.

