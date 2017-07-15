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Интервью с игроком М19 - Глебом «Funn1k» Липатниковым

Вице-чемпион мира 2013 года рассказал sport.ua о квалификациях на TI7 и не только!

  • 15.07.2017 19:01
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Интервью с игроком М19 - Глебом «Funn1k» Липатниковым

После того, как закончились квалификации на The International 2017, журналист sport.ua, Тарас «KvintUA» Бортник, пообщался с вице-чемпионом мира 2013 года и оффлейнером коллектива М19 - Глебом «Funn1k» Липатниковым. Ветеран сложной линии поделился подробностями событий из своего прошлогоднего лета, как ему удалось вернутся в форму и пройти в плей-офф региональных квалификаций, а также чем планирует заниматся после завершения карьеры.

Обо всем этом и даже больше - смотрите в интервью:

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Интервью снято при поддержке медиа-портала Накипело | nakipelo.ua

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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