После того, как закончились квалификации на The International 2017, журналист sport.ua, Тарас «KvintUA» Бортник, пообщался с вице-чемпионом мира 2013 года и оффлейнером коллектива М19 - Глебом «Funn1k» Липатниковым. Ветеран сложной линии поделился подробностями событий из своего прошлогоднего лета, как ему удалось вернутся в форму и пройти в плей-офф региональных квалификаций, а также чем планирует заниматся после завершения карьеры.

Обо всем этом и даже больше - смотрите в интервью:

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Интервью снято при поддержке медиа-портала Накипело | nakipelo.ua