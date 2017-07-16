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PGL Major Krakow: Расписание игр и прямая трансляция. LIVE

Смотри последний мейджор по CS: GO в этом году вместе со sport.ua

  • 16.07.2017 12:19
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PGL Major Krakow: Расписание игр и прямая трансляция. LIVE

Прямо сейчас, в Кракове, стартует главный турнир по CS: GO этого лета - PGL Major Krakow 2017, где за престижный титул чемпиона мажора и призовой фонд $1,000,000 столкнутся 16 сильнейших команд мира. Редакция sport.ua подготовила для своих читателей расписание группового этапа и плей-офф турнира, а также распределение призового фонда. Ну и конечно же, смотрите лучшие матчи польского мейджора на своем любимом сайте:

Расписание всего турнира:

Групповой этап, 16 июля

12:00  Gambit vs.  mousesports BO1
13:30  fnatic vs.  FlipSid3 ВО1
15:00  Virtus.pro vs.  Vega Squadron ВО1
16:30  SK vs.  PENTA ВО1
18:00  FaZe vs.  BIG  ВО1
19:30  North vs.  Cloud9 ВО1
21:00  Natus Vincere vs.  G2 ВО1
23:30  Astralis vs.  Immortals ВО1

Групповой этап, 17 июля

12:00 Раунд 2. Матч 1 ВО1
13:30 Раунд 2. Матч 2 ВО1
15:00 Раунд 2. Матч 3 ВО1
16:30 Раунд 2. Матч 4 ВО1
18:00 Раунд 2. Матч 5 ВО1
19:30 Раунд 2. Матч 6 ВО1
21:00 Раунд 2. Матч 7 ВО1
23:30 Раунд 2. Матч 8 ВО1

Групповой этап, 18 июля

12:00 Раунд 3. Матч 1 ВО1
13:30 Раунд 3. Матч 2 ВО1
15:00 Раунд 3. Матч 3 ВО1
16:30 Раунд 3. Матч 4 ВО1
18:00 Раунд 3. Матч 5 ВО1
19:30 Раунд 3. Матч 6 ВО1
21:00 Раунд 3. Матч 7 ВО1
23:30 Раунд 3. Матч 8 ВО1

Групповой этап, 19 июля

11:00 Раунд 4. Матч 1 ВО1
12:30 Раунд 4. Матч 2 ВО1
14:00 Раунд 4. Матч 3 ВО1
15:30 Раунд 4. Матч 4 ВО1
17:00 Раунд 4. Матч 5 ВО1
18:30 Раунд 4. Матч 6 ВО1
20:00 Раунд 5. Матч 1 ВО1
21:30 Раунд 5. Матч 2 ВО1
23:00 Раунд 5. Матч 3 ВО1

Плей-офф, 21 июля

14:00 Четвертьфинал #1 BO3
17:30 Четвертьфинал #2 BO3
21:00 Четвертьфинал #3 BO3

Плей-офф, 22 июля

14:00 Четвертьфинал #4 BO3
17:30 Полуфинал #1 BO3
21:00 Полуфинал #2 BO3

Плей-офф, 23 июля

16:00 Шоу-матч BO1
18:30 Гранд-финал BO3

Составы команд-легенд:

Составы команд-претендентов:

Распределение призового фонда:

1. $500,000 + инвайт на следующий мажор
2. $150,000 + инвайт на следующий мажор
3-4. по $70,000 + инвайты на следующий мажор
5-8. по $35,000 + инвайты на следующий мажор
9-16. по $8,750

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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