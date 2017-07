Прямо сейчас, в Кракове, стартует главный турнир по CS: GO этого лета - PGL Major Krakow 2017, где за престижный титул чемпиона мажора и призовой фонд $1,000,000 столкнутся 16 сильнейших команд мира. Редакция sport.ua подготовила для своих читателей расписание группового этапа и плей-офф турнира, а также распределение призового фонда. Ну и конечно же, смотрите лучшие матчи польского мейджора на своем любимом сайте:

Расписание всего турнира:

Групповой этап, 16 июля

12:00 Gambit vs. mousesports BO1

13:30 fnatic vs. FlipSid3 ВО1

15:00 Virtus.pro vs. Vega Squadron ВО1

16:30 SK vs. PENTA ВО1

18:00 FaZe vs. BIG ВО1

19:30 North vs. Cloud9 ВО1

21:00 Natus Vincere vs. G2 ВО1

23:30 Astralis vs. Immortals ВО1

Групповой этап, 17 июля

12:00 Раунд 2. Матч 1 ВО1

13:30 Раунд 2. Матч 2 ВО1

15:00 Раунд 2. Матч 3 ВО1

16:30 Раунд 2. Матч 4 ВО1

18:00 Раунд 2. Матч 5 ВО1

19:30 Раунд 2. Матч 6 ВО1

21:00 Раунд 2. Матч 7 ВО1

23:30 Раунд 2. Матч 8 ВО1

Групповой этап, 18 июля

12:00 Раунд 3. Матч 1 ВО1

13:30 Раунд 3. Матч 2 ВО1

15:00 Раунд 3. Матч 3 ВО1

16:30 Раунд 3. Матч 4 ВО1

18:00 Раунд 3. Матч 5 ВО1

19:30 Раунд 3. Матч 6 ВО1

21:00 Раунд 3. Матч 7 ВО1

23:30 Раунд 3. Матч 8 ВО1

Групповой этап, 19 июля

11:00 Раунд 4. Матч 1 ВО1

12:30 Раунд 4. Матч 2 ВО1

14:00 Раунд 4. Матч 3 ВО1

15:30 Раунд 4. Матч 4 ВО1

17:00 Раунд 4. Матч 5 ВО1

18:30 Раунд 4. Матч 6 ВО1

20:00 Раунд 5. Матч 1 ВО1

21:30 Раунд 5. Матч 2 ВО1

23:00 Раунд 5. Матч 3 ВО1

Плей-офф, 21 июля

14:00 Четвертьфинал #1 BO3

17:30 Четвертьфинал #2 BO3

21:00 Четвертьфинал #3 BO3

Плей-офф, 22 июля

14:00 Четвертьфинал #4 BO3

17:30 Полуфинал #1 BO3

21:00 Полуфинал #2 BO3

Плей-офф, 23 июля

16:00 Шоу-матч BO1

18:30 Гранд-финал BO3

Составы команд-легенд:

Составы команд-претендентов:

Распределение призового фонда:

1. $500,000 + инвайт на следующий мажор

2. $150,000 + инвайт на следующий мажор

3-4. по $70,000 + инвайты на следующий мажор

5-8. по $35,000 + инвайты на следующий мажор

9-16. по $8,750