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PGL Major Krakow: Результаты первого дня групповой стадии

Неожиданная победа BiG, обидное поражение Na`Vi и не только - что подарил нам первый день мажора

  • 17.07.2017 01:37
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PGL Major Krakow: Результаты первого дня групповой стадии

Сегодня, началась групповая стадия мейджора по дисциплине CS: GO, который проходит в Кракове. Еще рано говорить о том, чего стоит ожидать от турнира, поэтому давайте просто подведем итог того, как прошел первый день групповой стадии PGL Major Krakow.

Открыло турнир противостояние между командами Gambit Gaming и Mousesports. Матч выдался достаточно быстрым и богатым на красивые моменты. Завершилась встреча победой первых со счетом 16:10.

Следующими на сервере были Fnatic, которые сыграли против Flipside Tactics. Еще одна красивая игра в исполнении обеих команд. Стоит отметить подготовку украинского коллектива, однако матч остался за командой со статусом «легенды» 16:12.

Также не обошлось без СНГ-пары. На карте de-nuke сошлись польские мишки из Virtus Pro и акулы из Vega Squadron. Пик был за вторыми, - и они ошиблись, выбрав эту карту. В результате разгромный счет в конце матча с неприличными 16:2.

Следующая пара должна не особо заинтересовать любителей красивого КСа. Но случилось то, чего никто не ожидал, - серый матч SK Gaming против Penta Sport стал украшением первого дня. Очень красивая игра од обеих команд. Соотношение зрелищность/ качество на максимуме, и финальный счет за бразильцами 16:13.

Следующий матч — FaZe против BIG. Затяжные раунды в атаке, которые переходят в быстрые выходы на плэнт. Красивая стрельба, расшатывание защиты, прикольные фишки и просьбы от игроков команды FaZe: «Valve пофиксите это». Напряженная борьба закончилась победой BIG, со счётом 16:8.

Дальше в борьбу вступили американские Cloud9, и команда из Дании – North. Напряженный матч, в котором особо зашло все: заготовки, размены, защита и атака. Красочная игра от тех и других игроков закончилась победой команды из США – 16:12.

Матч, на который ждали все любители CS’a в СНГ – регионе. В бою сошлись Natus Vinsere и G2.Esports. Красивая игра в защите от желто-черных на карте de_overpass не оставляла шансов для команды из Франции. Но после смены сторон свою защиту показали ребята из G2. Волевое возвращение от последних, и поражение для NaVi со счетом 16:14.

Последней парой стали Astralis против Immortals. Команды сошлись в нешуточном бою. Команда из Дании была фаворитом встречи, но игроки противника не дали расслабится оппоненту. Оба коллектива демонстрируют игру высочайшего уровня на de_overpass. Но побеждает сильнейший, и в дополнительных раундах датчане берут верх со счетом 19:17.

Лучшим игроком дня, по версии Sport.ua, показав нереальный импакт и стрельбу на карте de_inferno, стал игрок команды SK Gaming – Дэвид “coldzera” Марсело.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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