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PGL Major Krakow: Результаты второго дня групповой стадии

Если бога нет, то кто такой coldzera? Багоабузеры BiG и прочие новости второго дня PGL Major

  • 18.07.2017 09:34
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PGL Major Krakow: Результаты второго дня групповой стадии

После очень насыщенного первого дня, переходим ко второму, не менее насыщеному дню соревнований. Продолжаем следить за PGL Major Krakow в Польще, а Sport.ua продолжает держать в курсе того, как протекает последний Чемпионат Мира по CS: GO.

Первыми на редутах сегодня европейский микс Penta Sport, которые сыграли против датской команды – North. Качественная атака от первых, неожиданные поджимы от вторых. Равная игра, смена сторон и очень сильная атака от North. Победа за датчанами 16:9.

Дальше на карте de_train сошлись два европейских коллектива, Mousesports сразились с Faze Clan. Сильная карта в пуле обеих команд, оправдала все ожидания, и перешла на дополнительные раунды. Закончилась с неожиданным результатом, - победа «мышек» 19:15.

И вновь СНГ-противостояние на групповом этапе. В этот раз лицом к лицу сошлись Natus Vinsere и Flipside Tactics. Полем боя была пикнута карта de_train, на которой команды показали хорошую игру. После технической паузы «B1ad3» и компания не смогли вернутся в игру, - победа за желто-черными 16:9.

Четвертая встреча состоялась между бразильцами из Immortals и акулами из Vega Squadron. Локацией для бартера вновь стала карта de_train. Сложные поезда для нашей команды, и разогрев для команды из Бразилии. Победа для «бессмертных» 16:6.

Межконтинентальная встреча состоялась между командой из Германии и оппонентами из США. BIG вновь выбрали карту de_inferno для противостояния с Cloud9. После очередных проблем с сервером, коллективы доиграли вне трансляции. Победителями данного «best of one» стали ребята из BIG, со счетом 16:11.

Последняя карта с участием СНГ-коллектива на сегодня. Gambit Gaming играют против французов из G2. Команды, для решения вопросов, выбрали локацию de_cache. Настолько высокого уровня игры как в атаке, так и в обороне от “Zeus’a” и команды противники не ожидали. Вторая победа для Gambit 16:6.

Невероятная пара сошлась в рамках групповой стадии. Astralis сыграли с SK Gaming. Чтобы показать нам уровень подготовки к мажору команды выбрали карту de_inferno. Ошибки от датчан, высочайший уровень игры от бразильцев и победа за последними 16:8. Счет в серии за два дня 2-0.

Последняя заруба на сегодня была организована между игроками Virtus Pro и Fnatic. Интересным выбор стала карта, на которой сошлись «золотые» команды, - de_cache. Красивый розыгрыш от обеих команд, но сильнее была команда-«хозяйка» данного турнира. Финальный счет 16:11 и вторая победа в копилку.

Лучшим игроком дня, по версии Sport.ua, показав абсолютно сумасшедшую игру (35 фрагов!!!), вновь стал парень, выступающий под знамёнами SK Gaming и совершивший «дубль» на нашем портале – Дэвид «coldzera»  Марсело.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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