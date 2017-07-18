В youtube появилось видео, в котором собрали самые яркие игровые моменты первого игрового дня PGL Major Kraków 2017. В ролик попали квадро-килл от electronic в матче с Fnatic, «минус три» от FalleN против PENTA Sports и эйс от s1mple в противостоянии с G2 Esports.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.