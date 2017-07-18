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Самые лучшие моменты первого дня PGL Major 2017

Нарезка наиболее зрелищных моментов первого круга группового этапа польского мейджора

  • 18.07.2017 10:10
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В youtube появилось видео, в котором собрали самые яркие игровые моменты первого игрового дня PGL Major Kraków 2017. В ролик попали квадро-килл от electronic в матче с Fnatic, «минус три» от FalleN против PENTA Sports и эйс от s1mple в противостоянии с G2 Esports.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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