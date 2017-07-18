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PGL Major: Flipside сенсационно выбивают Faze

Украинская организация отправляет фаворитов домой!

  • 18.07.2017 14:50
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PGL Major: Flipside сенсационно выбивают Faze

В еще одной игре на выбывание сошлись одни из фаворитов мажора и представители Украины, - Faze Clan против Flipside Tactics. Решать судьбу парни взялись на вновь пикнутой карте de_mirage.

Отличная cтрельба «wayLander'a», старая школа игры на AWP от «Markeloff», как всегда высокий уровень от «electronic'a». Включение в игру от «Niko» и компании не помогло выровнять ситуацию на карте. Сенсационная победа украинцев и Faze Clan покидают данный турнир. Победа F3 16:10.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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