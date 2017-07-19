PGL Major Krakow: Результаты третьего дня групповой стадии

Закончился третий день группового этапа PGL Major Krakow. День запомнился отличным выступлением Flipside Tactics, прерыванием победной серии SK, напряженными противостояниями и большим количеством хайлайтов в исполнении игроков. Давайте вместе вспомним как прошёл этот день

Первый матч на выбывание сыграли ребята из Vega Squadron против команды Penta Sports. Кто же первым покинет этот турнир решали на карте de_mirage. Красивая игра от акул, но серия ошибок не дала им остаться на этом турнире. Победа Penta – 16:14.

В еще одной игре на выбывание сошлись одни из фаворитов мажора и СНГ-коллектив, - Faze Clan против Flipside Tactics. Решать судьбу парни взялись на вновь пикнутой карте de_mirage. Сенсационная победа последних и Faze Clan покидают данный турнир. Победа F3 16:10.

Первым de_cobblestone на PGL Krakow решила порадовать нас команда North, которая сыграла против Mousesports. Очень напряженная и качественная ирга в исполнении команд по обе стороны баррикад. В результате камбек от датчан, дополнительные раунды и победа за North, - 19:15.

Очень интересная пара сошлась на серии 1-1. Simple и ко мерялись силой с бразильской пятеркой из Immortals. Картой, на пути NaVi к званию «легенды», была выбрана de_overpass. Но встретив очень сильную игру от «бессмертных», ничего не смогли противопоставить. Желто-черные проигрывают 16:11.

de_cobblestone набирает популярности в течении третьего дня групповой стадии. В этот раз локацию выбрали для противостояния команды G2 и Cloud9. Качественная, равная игра в исполнении коллективов из Франции и США. Игра перешла на дополнительные раунды. Победа за французами 19:17.

Еще одну путёвку в матчи за выживание разыграли между собой команды Astralis и Fnatic. Розыгрыш был проведён на локации de_nuke. Очень напряженные 30 раундов, качели в обе стороны и нереальные «минус 3» от «devicе» в последнем раунде. Победа за датчанами 16:14.

СНГ-дуэль за выход в плей-офф Краковского мажора состоялась между Virtus Pro и Gambit Gaming. Решать этот вопрос поехали на карту «поезда». Очень напряженная заруба и победа последних со счетом 16:11. Поздравляем Gambit!

Последняя карта на сегодня de_inferno в исполнении команд BIG, которые сразились с SK за еще одну путёвку в плей-офф. Стабильная игра от германского коллектива, и этого было достаточно, чтобы не попасть под бразильский каток. Это сенсация, победа BIG 16:14.

Лучшим игроком третьего дня в Кракове, по версии Sport.ua, показав очень хорошую игру, стал игрок команды Gambit Gaming, - Даурен «AdreN» Кыстаубаев.