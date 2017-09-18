Natus Vincere выиграли квалификацию на SL i-League Invitational

Украинская организация Natus Vincere прошла на «домашний» чемпионат и он же открывающий этот сезон по Dota 2 - SL i-League Invitational Season 3. В финальном матче квалификации желточерные одолели Team Spirit, под руководством fng.

На своем пути, Na`Vi победили Gambit Gaming и Team Empire, после чего упали в нижнюю сетку, где без труда разобрались со Спартаком. В грандфинале отборочных Рождённые Побеждать взяли реванш у Team Spirit, в невероятной борьбе выиграв со счетом 2:0.

Счёт первой карты:

Счёт второй карты:

Напомним, что всего на SL i-League Invitational S3 выступит 8 лучших команд со всего мира, в том числе финалисты The International 2017 - Team Liquid и Newbee. Турнир пройдет с 12 по 15 октября, а призовой фонд составит 300 тысяч долларов, но куда важнее, что на киевском «миноре» впервые разыграют специальные балы, на основе которых будет проходить отборочный этап на Чемпионат Мира 2018.