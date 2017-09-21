Na`Vi радуются победе на квалификации PGL Open Bucharest. ВИДЕО

В сети появился ролик с эмоциями игроков Dota 2 состава Natus Vincere после победы на отборочных к PGL Open Bucharest. Команда Na`Vi обыграла Team Empire в финале региональной квалификации PGL Open Bucharest 2017. Игроки украинского клуба выиграли матч со счётом 2:1 и бурно радовались результату.
Напомним, что помимо финала квалификаций, в тот же день - 20 сентября, Рождённые побеждать сыграли еще в 3-х матчах bo-3 и пару bo-1 матчей, не проиграв ни одного противостояния.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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