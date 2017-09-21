Турнирная сетка и расписание квалификаций на ESL One Hamburg 2017

Шахтер - гавно.

да убейся сам пойди пол Украины за Шахтер болеет!!

По информации Великого Футбола. А именно Игоря Бурбаса. В пробирку писял не Дарио Срна а Братья С...

Думаю, скорее всего, как у итальянской теннисистки, Сарры Эррани , допинг попал в организм абсолю...

Коли тут всі срач розводили по маріуполю, де ти був???? Я висловлюю свою думку, не більше. Так са...

Убейте уже этот Шахтер, все его ненавидят. И футбол в Украине станет интересней.