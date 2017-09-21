Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Турнирная сетка и расписание квалификаций на ESL One Hamburg 2017

Следите за тем, как лучшие команды мира сражаются за право выступить на первом мейджоре сезона

  • 21.09.2017 16:49
  • 23 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Турнирная сетка и расписание квалификаций на ESL One Hamburg 2017

Уже в этот четверг стартуют игры отборочного этапа на первый «мейджор» нового сезона в Dota 2 - ESL One Hamburg 2017. Согласно правилам, квалификации пройдут в 6-ти регионах: Юго-Восточная Азия, Южная Америка, Северная Америка, Китай, Европа и конечно же, СНГ. Sport.ua знакомит своих читателей с расписанием и турнирной сеткой отборочных.

СНГ:

Европа:

Северная Америка:

Юго-Восточная Азия:

Южная Америка:

В Китае квалификации закончились 20 сентрября. Организация Keen Gaming присоеденилась к финалистам The International 2017 - Team Liquid и Newbee, вместе они ждут остальныю пятерку участников. Сам турнир пройдет с 26 по 29 октября в Гамбурге, Германия. Коллективы разыграют между собой 1 миллион долларов и 1,5 тысячи очков.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.