Турнирная сетка и расписание квалификаций на ESL One Hamburg 2017

Уже в этот четверг стартуют игры отборочного этапа на первый «мейджор» нового сезона в Dota 2 - ESL One Hamburg 2017. Согласно правилам, квалификации пройдут в 6-ти регионах: Юго-Восточная Азия, Южная Америка, Северная Америка, Китай, Европа и конечно же, СНГ. Sport.ua знакомит своих читателей с расписанием и турнирной сеткой отборочных.
СНГ:
Европа:
Северная Америка:
Юго-Восточная Азия:
Южная Америка:
В Китае квалификации закончились 20 сентрября. Организация Keen Gaming присоеденилась к финалистам The International 2017 - Team Liquid и Newbee, вместе они ждут остальныю пятерку участников. Сам турнир пройдет с 26 по 29 октября в Гамбурге, Германия. Коллективы разыграют между собой 1 миллион долларов и 1,5 тысячи очков.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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