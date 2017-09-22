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Стал известен состав сборной Украины по Dota 2

Из прошлогодней пятерки игроков остались только Artstyle и Resolut1ion; Lil и No[o]ne в деле

  • 22.09.2017 15:17
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Стал известен состав сборной Украины по Dota 2

Хэдлайнер студии RuHub, Виталий «v1lat» Волочай на своем канале в Telegram анонсировал новый состав украинской сборной по Dota 2. В новый ростер вошли Владимир «No[o]ne» Миненко, Роман «Resolut1on» Фоминок, Андрей «Ghostik» Кадык, Илья «Lil» Ильюк и Иван «ArtStyle» Антонов. Игроки собрались специально для выступления на региональных отборочных WESG 2017.

В прошлом году, сборная была представлена в основном игроками Natus Vincere. Тем не менее, этой осенью, в связи с новыми правилами ни Dendi, ни GeneRaL не смогут принять участие в WESG`е в связи с занятостью на других чемпионатах. 

Первые игры открытых квалификаций по Dota 2 начнутся 17 октября, а украинские национальные отборочные стартуют 21 октября. Как и в прошлом году, на региональных финалах каждую страну представят две команды. 
 
Общий призовой фонд World Electronic Sports Games 2017 составит $3 921 400. В командных дисциплинах CS:GO и Dota 2 разыграют по $1,5 млн. За первые места коллективы получат по $800 тыс. В StarCraft II 16 лучших игроков разделят $400 тыс., а в Hearthstone — $300 тыс. Победители индивидуальных дисциплин выиграют $200 тыс. и $150 тыс. соответственно. В женских дивизионах разыграют $170 тыс. в CS:GO и $51 тыс. в Hearthstone.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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