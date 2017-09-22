Стал известен состав сборной Украины по Dota 2

Хэдлайнер студии RuHub, Виталий «v1lat» Волочай на своем канале в Telegram анонсировал новый состав украинской сборной по Dota 2. В новый ростер вошли Владимир «No[o]ne» Миненко, Роман «Resolut1on» Фоминок, Андрей «Ghostik» Кадык, Илья «Lil» Ильюк и Иван «ArtStyle» Антонов. Игроки собрались специально для выступления на региональных отборочных WESG 2017.
В прошлом году, сборная была представлена в основном игроками Natus Vincere. Тем не менее, этой осенью, в связи с новыми правилами ни Dendi, ни GeneRaL не смогут принять участие в WESG`е в связи с занятостью на других чемпионатах.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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