CaspeRRR: «Заслугу ХВОСТ`а сложно переоценить»

Любитель бить правильную казарму и главный голос студии StarLadderTV - Роман «CaspeRRR» Лепёхин, побывал в гостях у Sport.ua. В интервью нашему сайту, известный комментатор рассказал о возвращении StarLadder`a по Dota 2 в Киев и поделился своими мыслями касательно нововведений в новом сезоне. Все вопросы и все ответы - эксклюзивно нна Sport.ua:
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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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