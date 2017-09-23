CaspeRRR: «Заслугу ХВОСТ`а сложно переоценить»

Любитель бить правильную казарму и главный голос студии StarLadderTV - Роман «CaspeRRR» Лепёхин, побывал в гостях у Sport.ua. В интервью нашему сайту, известный комментатор рассказал о возвращении StarLadder`a по Dota 2 в Киев и поделился своими мыслями касательно нововведений в новом сезоне. Все вопросы и все ответы - эксклюзивно нна Sport.ua:

Подписывайтесь на наш раздел в социальных сетях: