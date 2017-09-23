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CaspeRRR: «Заслугу ХВОСТ`а сложно переоценить»

Хэдлайнер студии SLTV, Роман Лепёхин рассказал Sport.ua о новом сезоне в Dota 2

  • 23.09.2017 14:53
  • 124 просмотров
  • 1 комментария
Метки
CaspeRRR: «Заслугу ХВОСТ`а сложно переоценить»

Любитель бить правильную казарму и главный голос студии StarLadderTV - Роман «CaspeRRR» Лепёхин, побывал в гостях у Sport.ua. В интервью нашему сайту, известный комментатор рассказал о возвращении StarLadder`a по Dota 2 в Киев и поделился своими мыслями касательно нововведений в новом сезоне. Все вопросы и все ответы - эксклюзивно нна Sport.ua:

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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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Комментарии
    kvintua
      kvintua, 23.09.2017 14:59
    0
    Я искренне извиняюсь за далеко не такое качественное интервью с моей стороны, спасибо Роману, а я буду и дальше работать над собой.
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