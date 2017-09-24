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Анонсирован состав cборной Украины по CS:GO

Пятерка игроков, которые будут играть под тегом Team Ukraine на WESG 2017

  • 24.09.2017 22:53
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Анонсирован состав cборной Украины по CS:GO
Украинское звено Natus Vincere примет участие на региональной квалификации WESG 2017. Рождённые Побеждать на этом чемпионате представлены Александром «s1mple» Костылевым,  Данилом «Zeus» Тесленко и Иоанном «Edward» Сухаревым, которые будут защищать цвета команды Team Ukraine. Помимо ребят из NaVi за этот коллектив сыграют ANGE1 и bondik, место запасного игрока украинской пятёрки займёт arch.
 
Состав Team Ukraine на WESG 2017:
 
Данил «Zeus» Тесленко
Александр «s1mple» Костылев
Иоанн «Edward» Сухарев
Кирилл «ANGE1» Карасёв
Владислав «bondik» Нечипорчук
Владислав «arch» Свистов (замена)
 
Team Ukraine начнет свой путь с украинских отборочных, куда на сегодняшний день зарегистрировалось 14 команд, среди которых присутствуют pro100 и spray'n'pray. Все игры данной квалификации пройдут в период с 25 по 27 сентября — победитель отборочных попадет на европейский LAN-финал турнира.
 
Европейский LAN-финал WESG 2017, в свою очередь, пройдет в Барселоне с 22 по 26 ноября, где сыграет 20 победителей региональных квалификаций из Европы. Кроме $ 92 500, они разыграют 12 слотов на мировой LAN-финал турнира, который состоится в марте 2018 года в Китае. Призовой фонд данного чемпионата составит $1 500 000.

Источник — Natus Vincere

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