Победители украинского отбора WESG 2017 по CS:GO

Team Ukraine стала победителем украинской квалификации на World Electronic Sports Games 2017! Не смотря на отсутствие в первых играх Данила «Zeus» Тесленко, команда без проблем продвигалась по турнирной сетке и вчера выиграла слот, победив в финале коллектив pro100!
Team Ukraine представит страну на европейских финалах WESG 2017. Напомним вам, что турнир пройдёт в Барселоне в период с 22 по 26 ноября. Кроме $ 92 500 команды разыграют 12 слотов на мировой LAN-финал турнира, который состоится в марте 2018 года в Китае. Призовой фонд данного чемпионата составит $1 500 000
Источник — Natus Vincere
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.