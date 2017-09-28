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Победители украинского отбора WESG 2017 по CS:GO

Team Ukraine будет представлять страну в Барселоне

  • 28.09.2017 17:14
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Победители украинского отбора WESG 2017 по CS:GO
Team Ukraine стала победителем украинской квалификации на World Electronic Sports Games 2017! Не смотря на отсутствие в первых играх Данила «Zeus» Тесленко, команда без проблем продвигалась по турнирной сетке и вчера выиграла слот, победив в финале коллектив pro100! 

 
Team Ukraine представит страну на европейских финалах WESG 2017. Напомним вам, что турнир пройдёт в Барселоне в период с 22 по 26 ноября. Кроме $ 92 500 команды разыграют 12 слотов на мировой LAN-финал турнира, который состоится в марте 2018 года в Китае. Призовой фонд данного чемпионата составит $1 500 000

Источник — Natus Vincere

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