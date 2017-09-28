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Милан заключил партнерство с PES 2018

Итальянский клуб будет лицензирован в футбольном симуляторе

  • 28.09.2017 17:45
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Футбольный клуб «Милан» подписал долгосрочное партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Как сообщает пресс-служба японской компании, такие ведущие игроки итальянской команды, как Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Хакан Чалханоглу, Андре Силва, Риккардо Монтоливо и Франк Кессье получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам PES 2018 узнавать их по особенному стилю движений. Также в игре будет детально воспроизведен стадион «Сан-Сиро», на котором будут слышны реалистичные кричали фанатов «россонери».

Позже в режиме myClub в качестве легендарных игроков будут добавлены знаменитые экс-футболисты «Милана».

Напомним, ранее партнером PES 2018 стал другой миланский клуб - «Интер».

Источник — Спорт-Экспресс в России

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