Natus Vincere - чемпионы DreamHack Open Winter 2017

Финальная бест оф 3 разыгрывать команды решили на: de_cbble, de_inferno и de_mirage. Первой была карта «драгонлора» от «мышек».

Локация началась полностью под диктовку желто-чёрных, после пистолетного раунда команда забрала 7 раундов подряд, далее последовал двойной размен раундами, и счёт стал 10-2. Попытка показать что-то новое в атаке позволило NaVi взять еще несколько розыгрышей. Первая половина ушла СНГ-пятёрке, со счётом на табло: 11 - 4.

Вторая пистолетка и первый форсированный раунд ушли в копилку защиты, 13 - 4. Оружейный раунд стал очень насыщенным на размены и клатч от flamie 2 в 1. Разгром атаки, 15 – 4, матч поинт для украинского коллектива. Двадцатый раунд начался с «минуса в смоук» от Дани Тесленка, который заканчивался – 3 от второго снайпера Natus Vincere, 16 – 4.

Дальше карта – пик от simple и компании – de_inferno. Пистолетный раунд для защиты, форсированный бай для атаки, 1 – 1. Размен раундами, и это 2 – 2. Нереальная игра от коллективов, по обе стороны баррикад, 3 – 4, для «мышек». Защита отдала два форс раунда и засейвили девайсы, 6 для атаки. Оружейный не получается у защиты, +2 для стороны террористов и это уже победа на первой половине. Выход через «ковры», - 4 от атаки, 9 раунд для Mousesports. После тактической паузы защита берёт три раунда, 6 – 9.

Вторая половина началась с пистолетного для атаки, которая запушила точку А, счёт 7 - 9. Форсированный и лёгкое эко также уходят Natus Vincere, временная ничья, 9 – 9. Первый оружейный начался с размена chrisJ на Zeus, а дальше по накату прострелы в дым, раунд для атаки, 10 - 9. Двадцатый раунд с пистолетами для защиты чуть не похоронил атаку, но всё же, 11 – 9. Постоянный контроль дуги приносит свои плоды, - 12 – 9. Очень крутая защита в раунде номер двадцать два, 12 – 10. Атака от NaVi не оставляет шансов для защиты, 14 – 10. Второй раунд для защиты, еще есть закуп в атаки, 14 – 11. Еще один раунд до первого чемпионского звания в 2017 году для желто-чёрных, 15 – 11. Напряженный раунд, - 2 от капитана!!!!!, победа Natus Vincere!!!!

Поздравляем!