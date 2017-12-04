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В Украине пройдет турнир по Dota 2 с призовым фондом 100 000 гривен

Самый крупный украинский оператор врывается в самое крупное молодёжное течение!

  • 04.12.2017 15:18
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В Украине пройдет турнир по Dota 2 с призовым фондом 100 000 гривен
Лидер национальной мобильной связи, Киевстар поддержит проведение в Украине масштабного киберспортивного турнира по Dota 2 - CyberStar League. Призовой фонд которого составит 100 000 гривен.
 
Олег Белов, начальник отдела по управлению и развитию услуг Киевстар:
 
«Киевстар поддерживает развитие любительского киберспорта в Украине. Недавно состоялся запуск первых профессиональных курсов для подготовки комментаторов киберспортивных турниров и стримингов – CyberStar Academy. А турнир по Dota 2 поможет еще больше популяризировать киберспорт среди украинцев, ведь из обычного развлечения он превращается в стремительно растущую индустрию»
 
К участию в турнире приглашаются команды, состоящие из 5 участников-граждан Украины в возрасте от 16 лет. Обязательным условием участия в турнире является наличие аккаунта на платформе STEAM. Зарегистрироваться для участия в CyberStar League все желающие могут на этой странице.
 
Регистрация будет проходить до 8 декабря.
 
Отборочные игры, во время которых будут определены победители, будут проходить по 9 по 24 декабря.
 
Призовой фонд турнира:
  • 1 место — 50 000 грн.
  • 2 место  — 30 000 грн.
  • 3-4 места по 10000 грн.
 
Комментировать турнир будут участники CyberStar Academy – бесплатной программы обучения профессиональному комментированию киберспортивных событий.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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