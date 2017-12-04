В Украине пройдет турнир по Dota 2 с призовым фондом 100 000 гривен

Лидер национальной мобильной связи, Киевстар поддержит проведение в Украине масштабного киберспортивного турнира по Dota 2 - CyberStar League. Призовой фонд которого составит 100 000 гривен.

Олег Белов, начальник отдела по управлению и развитию услуг Киевстар:

«Киевстар поддерживает развитие любительского киберспорта в Украине. Недавно состоялся запуск первых профессиональных курсов для подготовки комментаторов киберспортивных турниров и стримингов – CyberStar Academy. А турнир по Dota 2 поможет еще больше популяризировать киберспорт среди украинцев, ведь из обычного развлечения он превращается в стремительно растущую индустрию»

К участию в турнире приглашаются команды, состоящие из 5 участников-граждан Украины в возрасте от 16 лет. Обязательным условием участия в турнире является наличие аккаунта на платформе STEAM. Зарегистрироваться для участия в CyberStar League все желающие могут на этой странице.

Регистрация будет проходить до 8 декабря.

Отборочные игры, во время которых будут определены победители, будут проходить по 9 по 24 декабря.

Призовой фонд турнира:

1 место — 50 000 грн.

2 место — 30 000 грн.

3-4 места по 10000 грн.

Комментировать турнир будут участники CyberStar Academy – бесплатной программы обучения профессиональному комментированию киберспортивных событий.