Vega Squadron организовала состав по PUBG

Организация Vega Squadron подписала ростер по полях игроков. В коллектив вошли представители Team Grachi, которые стали призерами нескольких турниров от StarLadder. Коллектив также участвовал в ноябрьском EU Showdown Series, где занял девятое место.
Комментарий CEO Vega Squadron, Алексея Кондакова:
«Мы уже давно хотели "ворваться" в PUBG — шутер отлично показал себя как соревновательная дисциплина, но киберспортивная структура по-прежнему требует доработки и большего количест участников. Vega Squadron долгое время находилась в поиске достойных кандидатов, а в нашей домашней арене Cyberspace мне наконец удалось лично познакомиться с ребятами, от которых остались только положительные впечатления. Команде важно развивать себя и свою игру, и я уверен, что с нашей поддержкой у нее все получится».
Состав Vega Squadron по PUBG:
- Георгий «FiftyFourth» Тихонов;
- Максим «Maxiz0r» Татаринцев;
- Михаил «ENINOEL» Прудников;
- Равиль «VampireGame» Ярулин
Ранее из организаций в СНГ составы по PUBG открыли forZe и AVANGAR. Участники AVANGAR прошли на IEM Oakland 2017, но их дисквалифицировали из-за проблем с визами.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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