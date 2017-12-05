Gambit Esports попали на WESG 2017 APAC Finals

Казахстанська п'ятірка Gambit Esports виграла центральноазіатську кваліфікацію до WESG 2017 APAC Finals.

У фіналі відбіркових колектив обіграв Киргизстанські команду з рахунком 2: 0 (16: 6 Mirage, 16: 5 Inferno). Склад Gambit Esports: Даурен «AdreN» Кистаубаев, Рустем «mou» Телеп, Абай «HObbit» Хасен, Бектіяр «fitch» Бахит, Санжар «neaLaN» Ішкаков. WESG 2017 APAC Finals пройде з 11 по 14 січня в Китаї. Між командами розіграють 92 500 доларів і вісім путівок на WESG Global Finals, який відбудеться в березні в Китаї