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Команда с двумя украинцами - лидер ROG Masters 2017

Team Empire и OpTic Gaming стали лидерами группового этапа ROG Masters 2017

  • 07.12.2017 21:09
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Команда с двумя украинцами - лидер ROG Masters 2017
В столице Малайзии закончился первый день чемпионата ROG Masters 2017, участники которого разыгрывают свыше двухсот тысяч долларов призовых. В первой стадии соревнования 6 команд сражались в двух группах в формате Round Robin (bo2). В результате единственный представитель СНГ на турнире – Россия, Russia, RU Team Empire – без единого поражения попал сразу в полуфинал плей-офф. Такого же результата в соседней группе добился коллектив Весь мир, World OpTic Gaming, который обыграл всех своих соперников и также был посеян сразу во второй раунд турнирной сетки. Все остальные участники ROG Masters 2017 будут сражаться друг с другом в четвертьфинале.
Завтра, 8 декабря, состоятся поединки 1/4 финала; в субботу пройдут полуфиналы, а заключительный день чемпионата, 10 декабря, состоится финал.
ROG Masters 2017 проходит в городе Куала-Лумпур. Общий призовой фонд чемпионата равен $235 тыс. Турнир не является ни «майнором», ни тем более «мейджором». Следовательно, его призеры не получат квалификационных очков, необходимых для попадания на The International 2018. 
 
Итоги группового этапа:
 
 
 
Сетка плей-офф
 
 
 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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