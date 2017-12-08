Xron: «Доволен, потому что стал чемпионом мира»

Чемпион мира и четвертьфиналист DreamHack Winter 2017, львовянин Дмитрий «Xron» Сахарук рассказал о шведском киберспортивном фестивале и в чем отличия в подготовке между дуэлянтами и командами в Quake Champions. В интервью GameInside.ua Xron также подвел итоги 2017 года.

— Подготовка к командному режиму лучше готовит игрока к дуэлям, чем конкретно дуэльная тренировка? Ведь это далеко не первый раз…

— На мой взгляд — да. В командном режиме я получаю намного больше. В дуэльный мод я стараюсь поигрывать раз в неделю, как правило, на каком-то из еженедельных турниров, чтоб просто поддерживать форму и быть в курсе дуэльной «меты».

— Почему же вы не сыграли в свою игру? Тот же Clawz после турнира сказал, что ему неинтересно заходить в игру.

— Я думаю это одна из многих причин. Но в целом просто слабая подготовока. К квейкону мы готовились 2-3 месяца играя по 4 часа каждый день и получили результат. Тут отношение было совсем другое вот мы и получили за это.

— Возвращаясь к словам Clawz`а о том что ему неинтересно заходить в игру. Тебя это касается? Что скажешь о состоянии игры в данный момент?

— Нет, я играю почти каждый день, у меня был небольшой перерыв перед дримхаком в денвере, но после него я стараюсь играть постоянно. Кроме пабликов и т.д. сейчас набирает популярность 2х2 Team Death Match и в него я тоже поигрываю на всех возможных турнирах.

Мне сейчас в игре не нравится, что ракета слишком сильная и что есть чемпионы типа дума, анарки и слэш которые намного сильнее остальных, хотя dahang доказал что остальные персонажи тоже хороши, но все-же хотелось бы побольше разнообразия или каких-то пиков-банов перед началом игры. В остальном меня все устраивает.

— Сейчас на улице декабрь, скоро Новый Год. Можешь подвести для себя итог, как игрока?

— В целом доволен потому что стал чемпионом мира. Но все-таки очень обидно, что не смог ничего выиграть на DreamHack. В следующем году буду тренироваться еще больше и расти как игрок.