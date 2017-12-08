SFT e-Sports подписала новый состав по CS:GO

Киберспортивная организация SFT e-Sports подписала новый состав по Counter-Strike: Global Offensive, куда вошли игроки бывшего микса 5Balls. Кроме этого менеджмент клуба обещает в скором времени представить новый ростер в дисциплине Dota 2.
Комментарий спортивного директора SFT e-Sports Игоря Зверева:
«Друзья, пришло время расширять горизонт! Длительное время мы работали с единственной дисциплиной. Настало время перемен! Я уверен ребята справятся с поставленными задачами и достойно представят нашу организацию на сцене CS:GO.Dota 2 состав будет анонсирован в ближайшее время. К сожалению, в данной дисциплине все обстоит немного сложнее, и рынок молодых игроков слишком скуден, многие не соответствуют требованиям нашей организации»
Новый состав SFT.CSGO:
- Алексей "RuFire" Бураков (с)
- Николай "ELiAS" Соколов
- Сергей "voidex" Дронин
- Вячеслав "Art1st" Ляднов
- Стефан "1mpala" Аилазян
Комментарий капитана состава:
«Очень рад началу сотрудничества с SFT eSports! Ребята поверили в наш успех и дали возможность мне с моими молодыми бычками заниматься своим любимым делом, не отвлекаясь на повседневные заботы. Теперь все наши мысли и чувства только в игре! Верю, что нас ждут великие дела и успех!»
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.