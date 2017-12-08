SFT e-Sports подписала новый состав по CS:GO

Киберспортивная организация SFT e-Sports подписала новый состав по Counter-Strike: Global Offensive, куда вошли игроки бывшего микса 5Balls. Кроме этого менеджмент клуба обещает в скором времени представить новый ростер в дисциплине Dota 2.

Комментарий спортивного директора SFT e-Sports Игоря Зверева:

«Друзья, пришло время расширять горизонт! Длительное время мы работали с единственной дисциплиной. Настало время перемен! Я уверен ребята справятся с поставленными задачами и достойно представят нашу организацию на сцене CS:GO.

Dota 2 состав будет анонсирован в ближайшее время. К сожалению, в данной дисциплине все обстоит немного сложнее, и рынок молодых игроков слишком скуден, многие не соответствуют требованиям нашей организации»