Александр «s1mple» Костылев подписал новый контракт с Natus Vincere

На странице Natus Vincere в Twitter опубликовали GIF-анимацию, где Александр «s1mple» Костылев сидит рядом с директором Евгением Золотаревым в офисе организации и подписывает какие-то документы. Вероятно, s1mple заключил новый контракт с клубом до 2019 года.

S1mple перешел в NaVi в августе 2016 года. С командой он выиграл ESL One New York 2016 и DreamHack Winter 2017, а также занял 3-4 места на EPICENTER: Moscow, SL i-League StarSeries Season 3 и ESL One Cologne 2017. В 2017 году Костылев посетил оба мейджора - на The ELEAGUE Major 2017 NaVi вошли в топ-8.