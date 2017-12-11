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Александр «s1mple» Костылев подписал новый контракт с Natus Vincere

Natus Vincere обеспечили себя CS:GO составом до 2019 года

  • 11.12.2017 19:56
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Александр «s1mple» Костылев подписал новый контракт с Natus Vincere
На странице Natus Vincere в Twitter опубликовали GIF-анимацию, где Александр «s1mple» Костылев сидит рядом с директором Евгением Золотаревым в офисе организации и подписывает какие-то документы. Вероятно, s1mple заключил новый контракт с клубом до 2019 года.
 
 
S1mple перешел в NaVi в августе 2016 года. С командой он выиграл ESL One New York 2016 и DreamHack Winter 2017, а также занял 3-4 места на EPICENTER: Moscow, SL i-League StarSeries Season 3 и ESL One Cologne 2017. В 2017 году Костылев посетил оба мейджора - на The ELEAGUE Major 2017 NaVi вошли в топ-8.
 
 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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