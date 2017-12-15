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Ghostik: «Недооценка противника чревата плохим результатом»

Интервью с игроком третьей позиции Team Empire

  • 15.12.2017 11:51
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Украинец Андрей «Ghostik» Кадык рассказал о недавней победе на ROG Masters и о том, как прошла первая половина сезона для «имперцев». Также Ghostik заявил, что не испытывает проблем с мотивацией.
 
— Здравствуй, Андрей, вот тебе первый вопрос: последний ваш турнир — первая победа в этом сезоне на ROG Masters, расскажи о турнире, какие впечатления оставил?
— Турнир в целом порадовал, учитывая, что это не минор организовано все было на хорошем уровне, не считая разве что проблем с практис румами, но это все терпимо было. В любом случае, когда побеждаешь турнир все какие-то мелкие недочеты быстро забываются, поэтому турнир определенно понравился.
 
— Вот о победе и поговорим. Что вам дала эта победа, кроме кубка и денег? С начала нового сезона ваш коллектив вечно был в шаге от результата, теперь есть чувство, что вы опять в седле?
— Пока тяжело сказать, по сути на турнире помимо нас были Optic Gaming,которые готовы были побеждать, что видно было в финале. Победа конечно дает моральный буст, но говорить о том, что мы опять в седле можно будет, если отберемся на ESL One Genting и выступим хорошо на Captain`s Draft. Ну и пройти Wild Card на «мажоре» в Филиппинах тоже было бы неплохо.
 
— Ты уже видел ваших соперников в Wild Card, что можешь о них сказать? Разве они представляют для вас опасность, кроме поляков?
— Я пока ничего не могу сказать о соперниках в Wild Card,знаю только поляков, недооценка противника чревата плохим результатом. 

Источник — GameInside.ua

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